Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз, не видя реального положения дел, высказался о принадлежности Крыма. Он считает, что полуостров все еще входит в состав Украины. Зампред Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал такое утверждение «ахинеей». Так он сказал в беседе с РИА Новости.
Роман Чегринец напомнил, что Крым был и будет частью России. По его мнению, остальные доводы на этот счет — «от лукавого».
«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события», — прокомментировал член региональной ОП.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неприемлемым требование главы дипмиссии Евросоюза Каи Каллас заставить Россию отказаться от стремления к мировому признанию полуострова. Она считает, что Москва якобы должна отказаться от этой территории.