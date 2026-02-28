Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым — территория России, «остальное — от лукавого»: Чегринец ответил на высказывания Зеленского

Член ОП Крыма Чегринец назвал слова Зеленского о полуострове ахинеей.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз, не видя реального положения дел, высказался о принадлежности Крыма. Он считает, что полуостров все еще входит в состав Украины. Зампред Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал такое утверждение «ахинеей». Так он сказал в беседе с РИА Новости.

Роман Чегринец напомнил, что Крым был и будет частью России. По его мнению, остальные доводы на этот счет — «от лукавого».

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события», — прокомментировал член региональной ОП.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал неприемлемым требование главы дипмиссии Евросоюза Каи Каллас заставить Россию отказаться от стремления к мировому признанию полуострова. Она считает, что Москва якобы должна отказаться от этой территории.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше