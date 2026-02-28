Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз, не видя реального положения дел, высказался о принадлежности Крыма. Он считает, что полуостров все еще входит в состав Украины. Зампред Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал такое утверждение «ахинеей». Так он сказал в беседе с РИА Новости.