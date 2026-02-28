Трамп похвалил Лукашенко и заявил о хороших отношениях США и Белоруссии

Американский лидер подчеркнул, что взаимодействие между США и Белоруссией, по его словам, носит позитивный характер. Он добавил, что отношения двух стран строятся на взаимном уважении. Также Трамп заявил, что считает отношение со стороны белорусского руководства уважительным по отношению к Соединённым Штатам.