Трамп похвалил Лукашенко и заявил о хороших отношениях США и Белоруссии

Президент США Дональд Трамп положительно оценил отношения Вашингтона и Минска, отдельно отметив главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом американский лидер сказал в ходе общения с журналистами.

«С Белоруссией у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер», — подчеркнул он.

Американский лидер подчеркнул, что взаимодействие между США и Белоруссией, по его словам, носит позитивный характер. Он добавил, что отношения двух стран строятся на взаимном уважении. Также Трамп заявил, что считает отношение со стороны белорусского руководства уважительным по отношению к Соединённым Штатам.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты не выдали въездные визы белорусской делегации для участия в заседании Совета мира в Вашингтоне, на которое был официально приглашён президент республики Александр Лукашенко. Минск своевременно и в полном соответствии с установленными требованиями уведомил организаторов о составе делегации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

