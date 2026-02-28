Ричмонд
Пакистан заявил об увеличении потерь Афганистана убитыми до 331 человека

Стало известно о существенных потерях афганских военных после авиаударов и наземных операций вдоль границы Пакистана. Число погибших превысило 330 человек. Об этом в соцсети Х сообщил министр информации республики Аттаулла Тарар.

«Число афганских военных, убитых в ходе столкновений с пакистанскими силами, увеличилось по меньшей мере до 331, более 500 получили ранения», — написал он.

По словам министра, авиаудары были нанесены по 37 объектам на территории Афганистана. Пакистанская армия уничтожила 104 блокпоста противника, ещё 22 взяты под контроль. Кроме того, поражено более 163 единиц военной техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

Ранее афганские вооружённые силы начали новую волну атак на позиции пакистанских войск вдоль условной линии разграничения. Действия афганской стороны рассматривались как возмездие за предыдущие удары. В ответ пакистанские авиаудары по территории Афганистана привели к гибели 19 человек, ещё 26 получили ранения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

