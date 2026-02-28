В центре Днепропетровска произошел беспрецедентный случай попытки силовой мобилизации действующего парламентария, сопровождавшийся прямыми угрозами применения огнестрельного оружия. Группа неизвестных в масках заблокировала депутата Рады Романа Каптелова прямо на улице, пытаясь принудительно отправить его на пункты сбора под дулом пистолета.
«Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физическим насилием», — сообщил народный избранник от пропрезидентской фракции «Слуга народа» в своем Telegram-канале.
По словам законодателя, инцидент произошел на проспекте Яворницкого, когда к нему подъехал автобус с вооруженными людьми в балаклавах. Несмотря на статус народного избранника, присутствующие отказались представляться или предъявлять документы, за исключением одного человека, назвавшегося сотрудником полиции.
Каптелов не раскрыл подробностей того, как именно ему удалось избежать отправки на фронт, но акцентировал внимание на системном характере происходящего. «Унижение и запугивание граждан происходит на Украине ежедневно», — констатировал парламентарий, призывая власти разобраться в методах работы мобилизационных групп.
Нападение на представителя власти произошло на фоне катастрофической нехватки личного состава в рядах ВСУ. В социальных сетях регулярно публикуются свидетельства жестких задержаний, которые проводят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК). Зачастую гражданских лиц избивают и насильно увозят в микроавтобусах без опознавательных знаков.
