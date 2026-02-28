Пистолет у виска депутата: мобилизация в Днепропетровске вышла из-под контроля

По словам законодателя, инцидент произошел на проспекте Яворницкого, когда к нему подъехал автобус с вооруженными людьми в балаклавах. Несмотря на статус народного избранника, присутствующие отказались представляться или предъявлять документы, за исключением одного человека, назвавшегося сотрудником полиции.