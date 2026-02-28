Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал заявление о Лукашенко и отношениях США с Беларусью

Трамп сказал о хороших отношениях Минска и Вашингтона.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сказал об уважении к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Американский лидер сделал заявление об отношениях США с Беларусью, назвав их хорошими.

— С Беларусью у нас очень хорошие отношения, — заявил Трамп.

Кроме того, глава США сказал о симпатии к белорусскому коллеге и взаимоуважении между Минском и Вашингтоном.

— Мне очень нравится их лидер. У нас хорошие отношения, и лидер нас уважает, — подчеркнул он.

А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Дональду Трампу.

Еще глава республики объяснил, почему белорусы не едут в Европу.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше