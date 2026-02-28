Трамп сделал заявление о Лукашенко и отношениях США с Беларусью

Президент США Дональд Трамп сказал об уважении к президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает РИА Новости.
Американский лидер сделал заявление об отношениях США с Беларусью, назвав их хорошими.
— С Беларусью у нас очень хорошие отношения, — заявил Трамп.
Кроме того, глава США сказал о симпатии к белорусскому коллеге и взаимоуважении между Минском и Вашингтоном.
— Мне очень нравится их лидер. У нас хорошие отношения, и лидер нас уважает, — подчеркнул он.
А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Дональду Трампу.
Еще глава республики объяснил, почему белорусы не едут в Европу.