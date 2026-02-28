Израиль нанёс удар по Ирану, взрывы гремят в Тегеране

Параллельно с операцией за рубежом, внутри самого Израиля были приняты беспрецедентные меры предосторожности. Кац объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. В рамках этого распоряжения по всему государству была приостановлена работа образовательных учреждений, а школы закрыты до особого уведомления.