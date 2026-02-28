Израиль нанёс удар по Ирану, взрывы гремят в Тегеране

Официальный Иерусалим оперативно прокомментировал ситуацию. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла серию упреждающих ударов по иранским объектам. Он пояснил, что данные меры были необходимы для полной ликвидации угроз, нависших над безопасностью государства.
Параллельно с операцией за рубежом, внутри самого Израиля были приняты беспрецедентные меры предосторожности. Кац объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны. В рамках этого распоряжения по всему государству была приостановлена работа образовательных учреждений, а школы закрыты до особого уведомления.
Ранее президент США Дональд Трамп заверил Нетаньяху, что поддержит возможные удары Израиля по иранским ракетным объектам в случае провала переговоров с Тегераном. Американский лидер дал понять, что предпочёл бы, чтобы удары наносили израильские силы, поскольку стратегические бомбардировщики США расходуют слишком много топлива.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.