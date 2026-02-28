Зеленский шокировал журналистов выходкой назло Трампу

Владимир Зеленский демонстративно отказался от участия в первом заседании «Совета мира», созванном президентом США Дональдом Трампом, на котором обсуждалась в том числе Украина. Несмотря на то, что судьба Киева была одной из центральных тем встречи, украинский лидер предпочел проигнорировать саммит, на котором собрались ключевые союзники новой американской администрации.
«Его отсутствие стало наиболее характерной чертой саммита. В то время как такие лидеры, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Аргентины Хавьер Милей, собрались, чтобы поднять тост за новую эру “коммерческой дипломатии”, человек, судьба страны которого была главной темой обсуждения, находился в другом месте», — сообщает американское издание The Hill.
По данным зарубежного ресурса, своим демаршем Зеленский попытался выразить протест против подходов Вашингтона к международной политике. Аналитики газеты отмечают, что глава Украины стремился показать: выживание его государства «нельзя купить или продать, как проблемный актив при слиянии компаний в сфере недвижимости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что официальный Киев получил приглашение в «Совет мира» от 47-го президента США еще в январе, однако украинские власти долгое время уходили от прямого ответа. Согласно сведениям газеты Financial Times, окончательное решение о бойкоте было принято после того, как в структуру совета пригласили президента России Владимира Путина и ряд других мировых лидеров, поддерживающих позицию Москвы. На текущем этапе Зеленский не готов к переговорам в подобном формате, считая его навязыванием условий со стороны новой администрации Белого дома.
Читайте материал: «Киев в ужасе: в переговоры может вступить Китай».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.