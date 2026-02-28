Ким Чен Ын с дочкой блеснули навыками стрельбы из винтовки на соревнованиях в КНДР

Ким Чен Ын блеснул навыками стрельбы из винтовки. Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель КНДР подарил новейшую разработку местных оружейников ряду высших чиновников и офицеров республики, после чего посетил с ними тир. На фото — то, как он с 13-летней дочкой Ким Чжу Э испытывают оружие. Все пули прилетели в «десятку».