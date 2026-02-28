Ричмонд
Ким Чен Ын с дочкой блеснули навыками стрельбы из винтовки на соревнованиях в КНДР

Ким Чен Ын блеснул навыками стрельбы из винтовки. Как пишет Центральное телеграфное агентство Кореи, председатель КНДР подарил новейшую разработку местных оружейников ряду высших чиновников и офицеров республики, после чего посетил с ними тир. На фото — то, как он с 13-летней дочкой Ким Чжу Э испытывают оружие. Все пули прилетели в «десятку».

«Академия национальной обороны по-новому разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения… Этот подарок и есть оценка за необычный труд вас, служащих Отечеству и народу, и есть свидетельство абсолютного доверия», — сказал Ким.

Ранее Ким Чен Ын назначил Ким Чжу Э руководителем ракетной программы КНДР. Данный пост сравним с уровнем директора управления, курирующего ракетные силы, включая ядерные разработки.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

