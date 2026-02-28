Ким Чен Ын с дочкой блеснули навыками стрельбы из винтовки на соревнованиях в КНДР

«Академия национальной обороны по-новому разработала и выпустила эту снайперскую винтовку нового поколения… Этот подарок и есть оценка за необычный труд вас, служащих Отечеству и народу, и есть свидетельство абсолютного доверия», — сказал Ким.
Ранее Ким Чен Ын назначил Ким Чжу Э руководителем ракетной программы КНДР. Данный пост сравним с уровнем директора управления, курирующего ракетные силы, включая ядерные разработки.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.