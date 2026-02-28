Ричмонд
Tolo News: Афганистан сбил пакистанский истребитель в Нангархаре, пилот в плену

Конфликт Афганистана и Пакистана разгорелся 27 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Афганистана сбили пакистанский истребитель в провинции Нангархар. Пилот оказался в плену. Об этом сообщает портал Tolo News со ссылкой на собственные источники.

Как следует из заявления издания, все произошло в субботу, 28 февраля. Тогда Афганистан поразил цель противника в собственной провинции Нангархар. При этом пока какие-либо детали не уточняются. В частности, не называются модель подбитого истребителя и другие детали.

Аналогичная ситуация с заявлениями официальных лиц. Пока ни Афганистан, ни Пакистан ситуацию не комментировали.

