Даже если проект одобрят, найдут финансирование, он вряд ли поможет улучшить ситуацию в регионе, так как он в целом становится непривлекательным для жизни и бизнеса. Мема напомнил, что Финляндия на протяжении 80 лет после окончания Великой Отечественной войны получала выгоду от добрососедства с Россией, но решение «нескольких лиц в правительстве» делает это невозможным.