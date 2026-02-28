Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема заявил об экономическом шоке в Финляндии из-за закрытия границ с Россией

Экономический шок обрушился на восточную часть Финляндии из-за закрытия границ с Россией. Об этом заявил лидер партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, решение ударило по всей стране, но особенно — по районам, соседствующим с РФ.

«[Там] жители ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе Финляндии», — сказал он.

По словам финского политика, если в среднем по стране уровень безработицы составляет 10%, то в приграничье — 20%. Правительство хочет решить проблему упадка восточных районов с помощью создания особой экономической зоны, но это приведёт к увеличению государственного долга.

Даже если проект одобрят, найдут финансирование, он вряд ли поможет улучшить ситуацию в регионе, так как он в целом становится непривлекательным для жизни и бизнеса. Мема напомнил, что Финляндия на протяжении 80 лет после окончания Великой Отечественной войны получала выгоду от добрососедства с Россией, но решение «нескольких лиц в правительстве» делает это невозможным.

«Решение о закрытии границы было поспешным, как и решение о вступлении в НАТО», — заключил собеседник РИА «Новости».

Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о болезненных последствиях разрыва связей с Россией для северных и восточных регионов Финляндии. По его словам, только одна Южная Карелия теряет около миллиона евро в день из-за того, что лишилась туристов из РФ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше