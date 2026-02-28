«[Там] жители ощущают экономический шок больше, чем в любом другом регионе Финляндии», — сказал он.
По словам финского политика, если в среднем по стране уровень безработицы составляет 10%, то в приграничье — 20%. Правительство хочет решить проблему упадка восточных районов с помощью создания особой экономической зоны, но это приведёт к увеличению государственного долга.
Даже если проект одобрят, найдут финансирование, он вряд ли поможет улучшить ситуацию в регионе, так как он в целом становится непривлекательным для жизни и бизнеса. Мема напомнил, что Финляндия на протяжении 80 лет после окончания Великой Отечественной войны получала выгоду от добрососедства с Россией, но решение «нескольких лиц в правительстве» делает это невозможным.
«Решение о закрытии границы было поспешным, как и решение о вступлении в НАТО», — заключил собеседник РИА «Новости».
Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил о болезненных последствиях разрыва связей с Россией для северных и восточных регионов Финляндии. По его словам, только одна Южная Карелия теряет около миллиона евро в день из-за того, что лишилась туристов из РФ.
