Гайдукевич: Беларусь не даст Киеву втянуть Европу в конфликт

По мнению депутата, Киев в этой ситуации рассматривает сценарий втягивания Беларуси в конфликт. Суть в том, что, если втягивается Беларусь, втягивается и вся Европа. Это даст киевском режиму еще какое-то время для существования. Однако, как отметил Гайдукевич, все равно это приведет к концу украинской власти, от которой сейчас можно ждать теракты и экстремизм.