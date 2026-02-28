Гайдукевич: Беларусь не даст Киеву втянуть Европу в конфликт

Ранее Михаил Подоляк заявил литовским журналистам, что Владимир Зеленский одобрил удары по Беларуси «при возможности». Гайдукевич, комментируя это заявление, обратил внимание на прошлое Подоляки, который долгое время жил в Минске.
«Он такой человек, который предаст в любую минуту. Напомню, что будучи в Беларуси, он работал в газете, в том числе, Либерально-демократической партии. Писал статьи, как он любит Россию и как он хочет союз с Россией. То есть это такой предатель, он за деньги пишет везде и работает везде», — рассказал Гайдукевич.
Политик добавил: чем ближе крах киевского режима, тем больше будет агрессии и экстремистских радикальных заявлений.
«Вот это заявление показывает то, что Украина в лице верхушки понимает, что выиграть у России невозможно. И Европа за них воевать не хочет. США воевать не хотят», — подчеркнул Гайдукевич.
По мнению депутата, Киев в этой ситуации рассматривает сценарий втягивания Беларуси в конфликт. Суть в том, что, если втягивается Беларусь, втягивается и вся Европа. Это даст киевском режиму еще какое-то время для существования. Однако, как отметил Гайдукевич, все равно это приведет к концу украинской власти, от которой сейчас можно ждать теракты и экстремизм.
«Мы, прекрасно понимая цели этих заявлений, никогда на провокации не поддадимся. Никуда они нас не втянут. Беларусь и Россия по сценариям Запада не действуют», — заверил Гайдукевич.
Политик подчеркнул, что армия и спецслужбы находятся в готовности. Беларусь, по его мнению, спасает Европу от войны.
Кроме того, Гайдукевич обратил внимание на недавнее заявление президента США Дональда Трампа об уважительном отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.
На этом фоне, подчеркнул Гайдукевич, киевские власти понимают, что они никому не нужны. Поэтому команда Зеленского и хочет эскалации. Это попытка сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.