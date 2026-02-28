СМИ заявили о второй серии взрывов в Иране

Агентство Tasnim заявило о новой серии взрывов, произошедших в Иране за утро.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что по Ирану был нанесен превентивный удар.
В декабре и январе в Иране проходили акции протеста, в ходе которых власти ограничили доступ жителей к интернету. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.
Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров. Впоследствии ряд встреч по иранскому ядерному досье состоялись в Женеве.
28 февраля Трамп заявил, что США предстоит принять «большое и непростое решение» по Ирану.
Читайте материал «Израиль нанес превентивный удар по Ирану».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.