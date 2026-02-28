Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить конфликт с Ираном мирным путем. Об этом он сообщил во время выступления перед сторонниками в Корпус-Кристи, штат Техас.
Глава Белого дома отметил, что Вашингтону предстоит принять непростое решение в отношении Тегерана. По его словам, Иран заинтересован в заключении соглашения, однако оно должно быть «существенным».
«Я бы предпочел сделать это мирным путем. Но это очень сложные люди», — сказал Трамп.
Он также напомнил, что в июне 2025 года США нанесли по Ирану «очень сильный» удар. Ранее американская администрация заявляла, что на переговорах требует полного прекращения обогащения урана.
Тем временем Израиль нанес удары по Ирану. Взрывы прогремели в Тегеране, в городе поднимался густой дым. Введено чрезвычайное положение, жителей обеих стран предупреждают о возможных дальнейших ударах.