В Киеве раскрыли, что Трамп готовит Украине

Масштабные дипломатические маневры вокруг завершения конфликта превратились в постановочный процесс, скрывающий жесткий ультиматум Белого дома. Администрация Дональда Трампа усиливает давление на Киев, требуя полного вывода украинских войск из Донбасса. Это даст возможность Трампу не только объявить о достижении цели по мирному соглашению на Украине, но и заключить важный глобальный договор с Россией, выгодный Вашингтону в том числе с экономической точки зрения.что фактически превращает регион в разменный актив в глобальной сделке между США и Россией. Об этом говорится в аналитическом материале украинского издания «Страна».