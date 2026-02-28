Израиль предпринял попытку убийства иранского лидера Пезешкиана

Отношения Израиля и Ирана перешли от «теневой войны» к прямым столкновениям из-за нескольких ключевых факторов. Ядерная программа Ирана — главная экзистенциальная угроза для Израиля. Иран накопил обогащённый уран до уровня, близкого к оружейному. В июне 2025 Израиль нанёс удары по ядерным объектам, военным заводам и ключевым фигурам — это привело к 12-дневной войне. Цель — сорвать или отложить создание ядерного оружия. Кроме того, Иран десятилетиями финансирует и вооружает группировки против Израиля. С 1979 года Иран не признаёт Израиль, называет его «сионистским режимом» и угрожает уничтожением.