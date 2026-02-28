Израиль предпринял попытку убийства иранского лидера Пезешкиана

Clash Report опубликовал информацию о том, что Израиль пытался нанести удар именно по Пезешкиану, ссылаясь на начальные израильские отчёты. Агентство описало атаку как направленную на резиденцию президента и другие стратегические цели — всего около 30 объектов в первой волне.
Это сообщение быстро распространилось в соцсетях, где другие пользователи и аккаунты также упоминали попытку устранения Пезешкиана, а иногда и Верховного лидера Али Хаменеи. Указывалось, что операция носила характер decapitation strike — удара по руководству с целью парализовать управление страной.
Отношения Израиля и Ирана перешли от «теневой войны» к прямым столкновениям из-за нескольких ключевых факторов. Ядерная программа Ирана — главная экзистенциальная угроза для Израиля. Иран накопил обогащённый уран до уровня, близкого к оружейному. В июне 2025 Израиль нанёс удары по ядерным объектам, военным заводам и ключевым фигурам — это привело к 12-дневной войне. Цель — сорвать или отложить создание ядерного оружия. Кроме того, Иран десятилетиями финансирует и вооружает группировки против Израиля. С 1979 года Иран не признаёт Израиль, называет его «сионистским режимом» и угрожает уничтожением.
Напомним, 28 февраля иранская столица оказалась в эпицентре военной активности. В Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщают как минимум о трех четких детонациях в городской черте. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла серию упреждающих ударов по иранским объектам. Он пояснил, что данные меры были необходимы для полной ликвидации угроз, нависших над безопасностью государства.
