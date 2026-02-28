МИД предостерег граждан Молдовы от поездок в Израиль

В связи с этим МИД рекомендовал гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль, в особенности в северную часть страны, граничащую с Ливаном и Сирией, а также в окрестности сектора Газа в другие районы с повышенным риском для безопасности. Тех же, кто уже находится на территории Израиля, МИД призывает соблюдать максимальную осторожность, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за указаниями местных властей.