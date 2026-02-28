МИД предостерег граждан Молдовы от поездок в Израиль

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы выпустило предупреждение для граждан, которые находятся, или собираются отправиться в Израиль.
В МИД заявили о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности в регионе на фоне последних событий на Ближнем Востоке и повышенных рисков эскалации.
«Израильские власти не вводили дополнительные меры защиты, а международный аэропорт имени Бен-Гуриона функционирует в обычном режиме. При этом ситуация характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости», — говорится в заявлении ведомства.
Также в МИД указали, что ряд государств уже выпустили предупреждения по безопасности для своих граждан.
В связи с этим МИД рекомендовал гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль, в особенности в северную часть страны, граничащую с Ливаном и Сирией, а также в окрестности сектора Газа в другие районы с повышенным риском для безопасности. Тех же, кто уже находится на территории Израиля, МИД призывает соблюдать максимальную осторожность, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за указаниями местных властей.