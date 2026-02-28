Ричмонд
МИД предостерег граждан Молдовы от поездок в Израиль

МИД Молдовы не рекомендует гражданам страны отправляться в Израиль из-за высокого риска эскалации в регионе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) Молдовы выпустило предупреждение для граждан, которые находятся, или собираются отправиться в Израиль.

В МИД заявили о возможном ухудшении ситуации в сфере безопасности в регионе на фоне последних событий на Ближнем Востоке и повышенных рисков эскалации.

«Израильские власти не вводили дополнительные меры защиты, а международный аэропорт имени Бен-Гуриона функционирует в обычном режиме. При этом ситуация характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости», — говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД указали, что ряд государств уже выпустили предупреждения по безопасности для своих граждан.

В связи с этим МИД рекомендовал гражданам Молдовы избегать поездок в Израиль, в особенности в северную часть страны, граничащую с Ливаном и Сирией, а также в окрестности сектора Газа в другие районы с повышенным риском для безопасности. Тех же, кто уже находится на территории Израиля, МИД призывает соблюдать максимальную осторожность, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за указаниями местных властей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о действиях в отношении Ирана и при этом выразил недовольство ходом переговоров, прошедших ранее в Женеве.

