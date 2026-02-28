Ричмонд
На Кубе установили организатора диверсии с американским катером

Власти Кубы установили, что диверсию с американским катером организовала Маритца Луго Фернанде — глава антиправительственного движения «30 ноября». Подготовка нападения велась на её усадьбе в США. Об этом заявил второй замглавы отдела по расследованию преступлений против госбезопасности МВД Кубы полковник Виктор Альварес Валье в эфире телеканала Caribe.

Источник: Life.ru

«Это кубинка, проживающая в Соединённых Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории её усадьбы», — сказал он.

По словам полковника, часть участников нападения также состоит в «Движении 30 ноября», двое из которых включены в обновлённые национальные списки разыскиваемых и террористов. В 2024 году после создания террористической группы Nido del Cuervo Фернанде искала внешнее финансирование для организации вооружённого нападения на Кубу.

Ранее стало известно о вторжении катера под американским флагом в территориальные воды страны и открытии огня по пограничникам. Инцидент произошёл примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. На борту катера находились десять вооружённых лиц. У них изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжную форму.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
