На Кубе установили организатора диверсии с американским катером

«Это кубинка, проживающая в Соединённых Штатах. Подготовка к диверсии велась на территории её усадьбы», — сказал он.
По словам полковника, часть участников нападения также состоит в «Движении 30 ноября», двое из которых включены в обновлённые национальные списки разыскиваемых и террористов. В 2024 году после создания террористической группы Nido del Cuervo Фернанде искала внешнее финансирование для организации вооружённого нападения на Кубу.
Ранее стало известно о вторжении катера под американским флагом в территориальные воды страны и открытии огня по пограничникам. Инцидент произошёл примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. На борту катера находились десять вооружённых лиц. У них изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжную форму.
