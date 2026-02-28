На Кубе установили организатора диверсии с американским катером

Ранее стало известно о вторжении катера под американским флагом в территориальные воды страны и открытии огня по пограничникам. Инцидент произошёл примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. На борту катера находились десять вооружённых лиц. У них изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжную форму.