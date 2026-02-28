Ричмонд
Власти Израиля объявили чрезвычайное положение в стране

Власти Израиля объявили режим чрезвычайного положения из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

Власти Израиля объявили режим чрезвычайного положения из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

Как пояснил министр обороны Израиля Исраэль Кац, ожидается ракетный и беспилотный удар со стороны Ирана по стране.

Израиль закрыл воздушное пространство.

В декабре и январе в Иране проходили акции протеста, в ходе которых власти ограничили доступ жителей к интернету. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров. Впоследствии ряд встреч по иранскому ядерному досье состоялись в Женеве.

28 февраля Трамп заявил, что США предстоит принять «большое и непростое решение» по Ирану. В тот же день Израиль нанес по Ирану предупредительный удар.

Читайте материал «СМИ заявили о второй серии взрывов в Иране».

