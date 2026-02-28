Израиль ударил по резиденции Хаменеи в Тегеране

«В районе офисов верховного лидера Ирана произошел мощный взрыв», — подтвердило иранское государственное телевидение.
Самого Али Хаменеи в момент атаки в столице не было. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, «Хаменеи не находится в Тегеране — он был переведен в безопасное место». Представители израильских силовых структур подчеркивают, что нынешняя кампания направлена на стратегическое поражение руководства страны. «Цель — объекты режима. Мы идем на всё», — заявил анонимный высокопоставленный источник в силовых структурах еврейского государства.
Нынешняя атака началась на десятый день после истечения срока ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом официальному Тегерану. В операции под кодовым названием «Щит Иуды» задействованы как израильские ВВС, так и американские военные. Согласно сведениям агентства Associated Press (AP), помимо резиденции, целями стали базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и объекты иранской разведки. На фоне ударов министр обороны Израиля Исраэль Кац ввел особое положение в тылу на всей территории страны. В израильских городах временно приостановлена работа образовательных учреждений и отменены все массовые мероприятия, граждан просят находиться вблизи укрытий.
Совместные удары США и Израиля по Ирану продлятся как минимум четыре дня, сообщил израильский чиновник местному 12-му телеканалу. По его словам, операция носит интенсивный характер и рассчитана на несколько этапов.
«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше уже на следующий день», — заявил источник.