Израиль ударил по резиденции Хаменеи в Тегеране

Самого Али Хаменеи в момент атаки в столице не было. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, «Хаменеи не находится в Тегеране — он был переведен в безопасное место». Представители израильских силовых структур подчеркивают, что нынешняя кампания направлена на стратегическое поражение руководства страны. «Цель — объекты режима. Мы идем на всё», — заявил анонимный высокопоставленный источник в силовых структурах еврейского государства.