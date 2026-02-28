Володин напомнил, какие законы вступают в силу в России с 1 марта

В марте 2026 года вступает в силу ряд законов, направленных на защиту граждан. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Так, Володин рассказал о создании государственной системы «Антифрод», которая позволяет выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами.
Он напомнил, что платформы не смогут списывать средства с использованием старых платежных данных пользователя.
Также микрофинансовые организации теперь будут обязаны уведомлять Банк России о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.
Ранее KP.RU писал, что интернет-мошенники изобрели очередную схему обмана россиян. Они начали похищать деньги под предлогом рассылки якобы полезных файлов.