Володин напомнил, какие законы вступают в силу в России с 1 марта

Володин перечислил ряд законов, вступающих в силу с марта.

Источник: Комсомольская правда

В марте 2026 года вступает в силу ряд законов, направленных на защиту граждан. Об этом напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Так, Володин рассказал о создании государственной системы «Антифрод», которая позволяет выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами.

Он напомнил, что платформы не смогут списывать средства с использованием старых платежных данных пользователя.

Также микрофинансовые организации теперь будут обязаны уведомлять Банк России о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Ранее KP.RU писал, что интернет-мошенники изобрели очередную схему обмана россиян. Они начали похищать деньги под предлогом рассылки якобы полезных файлов.

