Мерц передразнил Трампа и сорвал овации

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вызвал овации на съезде ХДС в Гессене, спародировав американского лидера Дональда Трампа.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вызвал овации на съезде Христианско‑демократической партии (ХДС) в Гессене, спародировав американского лидера Дональда Трампа, передает Clash Report.

Во время выступления на партийном съезде Мерц пересказал свою телефонную беседу с Трампом, отметив, что в разговоре с главой Белого дома он упомянул позитивные изменения в миграционной политике Германии.

Как сообщил Мерц, количество прошений о предоставлении убежища сократилось на 60%, однако Трамп не поверил в озвученную статистику. Затем немецкий политик воспроизвёл реакцию Трампа, точно передав его манеру общения.

«Что вы сказали? 60%? Я не верю!» — сказал Мерц, сорвав овации в зале.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю жёсткую риторику.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше