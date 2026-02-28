Мерц передразнил Трампа и сорвал овации

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц вызвал овации на съезде Христианско‑демократической партии (ХДС) в Гессене, спародировав американского лидера Дональда Трампа, передает Clash Report.
Во время выступления на партийном съезде Мерц пересказал свою телефонную беседу с Трампом, отметив, что в разговоре с главой Белого дома он упомянул позитивные изменения в миграционной политике Германии.
Как сообщил Мерц, количество прошений о предоставлении убежища сократилось на 60%, однако Трамп не поверил в озвученную статистику. Затем немецкий политик воспроизвёл реакцию Трампа, точно передав его манеру общения.
«Что вы сказали? 60%? Я не верю!» — сказал Мерц, сорвав овации в зале.
Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю жёсткую риторику.