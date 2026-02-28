Лукашенко посещает хозяйство в Минской области

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня хозяйство в Минской области, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Речь идет об ОАО «Нестановичи-Агро», которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота и растениеводством.
«Первые вопросы — о состоянии дел. В хозяйстве, в районе. И — важно — о шефской помощи промышленников селу», — говорится в сообщении.
Еще одной темой визита, уточняет Telegram-канал, стало развитие агрогородков.
«Определились, где будут развивать их, строить», — сообщает «Пул Первого».