Лукашенко посещает хозяйство в Минской области

Речь во время визита главы государства в одно из хозяйств области в том числе пойдет о строительстве агрогородков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня хозяйство в Минской области, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Речь идет об ОАО «Нестановичи-Агро», которое занимается разведением молочного крупного рогатого скота и растениеводством.

«Первые вопросы — о состоянии дел. В хозяйстве, в районе. И — важно — о шефской помощи промышленников селу», — говорится в сообщении.

Еще одной темой визита, уточняет Telegram-канал, стало развитие агрогородков.

«Определились, где будут развивать их, строить», — сообщает «Пул Первого».

