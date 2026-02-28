В Днепропетровске пытались с оружием мобилизовать депутата Рады Каптелова

«Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физическим насилием. Я публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием немедленно разобраться в этой ситуации», — пишет нардеп.
Почему удалось отделаться от военных, депутат не рассказал, но признался, что у него «больше нет сил это терпеть». Каптелов сокрушается: каждый день происходит одно и тоже, и сотрудники ТЦК попросту запугивают и унижают граждан.
Ранее Анатолий Шарий заявил о покушении на начальника городского отдела одного из ТЦК в Незалежной. По данным украинского блогера, военнослужащий получил перелом и ранения, но выжил.
