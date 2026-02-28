Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровске пытались с оружием мобилизовать депутата Рады Каптелова

В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) пытались насильно мобилизовать депутата Верховной рады Романа Каптелова. Народный избранник слёзно пожаловался в социальных сетях на беспредел неизвестных в балаклавах, которые выскочили из «бусика» и не стеснялись угрожать простому человеку оружием.

Источник: Life.ru

«Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физическим насилием. Я публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием немедленно разобраться в этой ситуации», — пишет нардеп.

Почему удалось отделаться от военных, депутат не рассказал, но признался, что у него «больше нет сил это терпеть». Каптелов сокрушается: каждый день происходит одно и тоже, и сотрудники ТЦК попросту запугивают и унижают граждан.

Ранее Анатолий Шарий заявил о покушении на начальника городского отдела одного из ТЦК в Незалежной. По данным украинского блогера, военнослужащий получил перелом и ранения, но выжил.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.