США принимали участие в израильском ударе по Ирану

Американское военное ведомство задействовало свои ВВС для атак по иранской территории, о чём сообщил официальный источник через медиасеть Al Jazeera. По его словам, Вашингтон преследует цель планомерного демонтажа силового аппарата исламской республики. Собеседник журналистов также подчеркнул, что текущие удары являются лишь частью запланированного масштабного наступления.

Напомним, 28 февраля иранская столица оказалась в эпицентре военной активности. В Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщают как минимум о трех четких детонациях в городской черте. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла серию упреждающих ударов по иранским объектам. Он пояснил, что данные меры были необходимы для полной ликвидации угроз, нависших над безопасностью государства. Целью Израиля был иранский лидер Масуд Пезешкиан.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

