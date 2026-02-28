США принимали участие в израильском ударе по Ирану

Напомним, 28 февраля иранская столица оказалась в эпицентре военной активности. В Тегеране прогремела серия мощных взрывов — очевидцы сообщают как минимум о трех четких детонациях в городской черте. Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац подтвердил, что армия страны нанесла серию упреждающих ударов по иранским объектам. Он пояснил, что данные меры были необходимы для полной ликвидации угроз, нависших над безопасностью государства. Целью Израиля был иранский лидер Масуд Пезешкиан.