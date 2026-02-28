Превентивный удар Израиля по Ирану. Главное о ситуации

Израиль нанес превентивный удар по Ирану «с целью устранения угрозы», сообщила пресс-служба израильского МИД.
По данным агентства Fars, взрывы слышны в Тегеране, Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе.
ТАСС собрал главное о ситуации.
Заявления израильской стороны
- Израиль нанес «превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы», говорится в заявлении МИД.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац ввел в стране режим чрезвычайного положения.
- Израиль закрыл свое воздушное пространство после нанесения превентивного удара по Ирану, информировало Управление аэропортов.
- Как сообщила армейская пресс-служба, сирены воздушной тревоги прозвучали в субботу утром по всей территории Израиля в рамках подготовки к возможному запуску ракет по территории еврейского государства.
- Армия обороны Израиля настоятельно рекомендовала населению оставаться вблизи охраняемых территорий.
- По ее информации, Управление тыла Израиля изменило инструкции для населения и ввело запрет на собрания и работу предприятий (за исключением предприятий, относящихся к жизненно важным секторам), а также образовательную деятельность.
О взрывах в Иране
- Взрыв произошел в Тегеране, над городом поднялся густой столб дыма, сообщило иранское агентство Tasnim.
- Взрывы слышны также в Исфахане, Куме, Кередже и Керманшахе, сообщает агентство Fars.
- Позднее оно информировало еще об одной серии взрывов.
- По данным гостелерадиокомпании Ирана, в центре Тегерана произошли три взрыва.
- Агентство Fars сообщило о взрывах ракет в северной и восточной частях Тегерана.
- Оно предполагает, что речь может идти о совместной американо-израильской атаке.
- Иран закрыл свое воздушное пространство, информировали диспетчеры.
