Трамп раскрыл свое отношение к президенту Беларуси Лукашенко

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко, пишет РИА Новости.
Недавно американский лидер оценил отношения между США и Беларусью, а также высказался о своем отношении к белорусскому президенту.
— С Беларусью у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер, — признался Дональд Трамп.
В целом, глава США указал на позитивные взаимоотношения между Вашингтоном и Минском и сказал о личном отношении Лукашенко.
— У нас хорошие отношения, и лидер нас уважает, — подытожил американский президент.
