Трамп раскрыл свое отношение к президенту Беларуси Лукашенко

Трамп признался, как относится к Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп рассказал, как он относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко, пишет РИА Новости.

Недавно американский лидер оценил отношения между США и Беларусью, а также высказался о своем отношении к белорусскому президенту.

— С Беларусью у нас очень хорошие отношения, и мне очень нравится их лидер, — признался Дональд Трамп.

В целом, глава США указал на позитивные взаимоотношения между Вашингтоном и Минском и сказал о личном отношении Лукашенко.

— У нас хорошие отношения, и лидер нас уважает, — подытожил американский президент.

Кроме того, Трамп сделал заявление о Лукашенко и отношениях США с Беларусью.

А ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что благодарен президенту США Дональду Трампу.

Еще глава республики объяснил, почему белорусы не едут в Европу.

