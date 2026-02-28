Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске губернатор проверил ход ремонта моста и ТЮЗа

На объектах увеличили число рабочих и техники, а на мост планируют выезд с прокуратурой.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание штаба по координации строительства и капитального ремонта объектов, которые реализуются по нацпроектам и госпрограммам. В повестку, в частности, вошли омский ТЮЗ и мост имени 60-летия ВЛКСМ.

На совещании заказчики и подрядчики отчитались о текущем статусе работ. На площадке Театра юного зрителя новый исполнитель увеличивает темпы: чтобы сохранить набранный ритм, на объекте нарастили число строителей.

Отдельно рассмотрели капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. По докладам, объект идёт в соответствии с графиком, работы организованы круглосуточно; на площадке задействованы 140 человек и 12 единиц техники.

Глава региона подчеркнул, что оба проекта остаются на постоянном контроле штаба и лично губернатора. Также он сообщил о планах выехать на мост совместно с прокуратурой.

«Запланировали совместный с прокуратурой выезд на объект. Перед подрядчиком стоит задача завершить капитальный ремонт в этом году и сделать это качественно», — отметил Виталий Хоценко.