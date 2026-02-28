МВД Кубы установило организатора вторжения катера из США

Намерение группы заключалось в том, чтобы вызвать общественные беспорядки, сказал Валье. «Именно для того, чтобы вызвать социальный хаос и добиться присоединения народа с целью свержения революции. Это должным образом подтверждено», — заявил он в эфире телеканала Caribe. По словам представителя органов кубинской госбезопасности, во время подготовки операции на Кубе действовал сообщник, который должен был принять диверсионную группу.