США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Главное

- «Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — заявил министр обороны Исраэль Кац.
- В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).
- The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что операция проводится во взаимодействии с США. Позднее информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп.
- «США начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил он.
- «Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима (…). Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также — нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп.
- Американский президент призвал жителей Ирана к свержению правительства — «возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед».
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.
