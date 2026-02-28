Ричмонд
США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Главное

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исхафане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.

Источник: AP 2024

  • «Государство Израиль нанесло упреждающий удар по Ирану, чтобы устранить угрозы в отношении Государства Израиль», — заявил министр обороны Исраэль Кац.
  • В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).
  • The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что операция проводится во взаимодействии с США. Позднее информацию подтвердил американский президент Дональд Трамп.
  • «США начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима», — заявил он.
  • «Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима (…). Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также — нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп.
  • Американский президент призвал жителей Ирана к свержению правительства — «возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед».
  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.

Материал дополняется

