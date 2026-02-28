«Бомбы будут падать везде». Заявления Трампа о военной операции против Ирана

ТАСС собрал основные заявления американского лидера.
- Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана.
- По его словам, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики.
- Он добавил, что целью операции является недопущение получения Тегераном ядерного оружия.
- Трамп заявил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана.
- Президент США сообщил о решимости уничтожить морские силы исламской республики.
- США могут понести потери в ходе операции против Ирана, но делают все, чтобы их минимизировать, отметил Трамп.
- Президент США призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».
- Трамп, обращаясь к иранцам заявил, что операция США против Ирана — шанс, который выпадает раз в несколько поколений.
- По его словам, у США «иссякло терпение» в вопросе переговоров с Ираном.
