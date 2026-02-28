Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бомбы будут падать везде». Заявления Трампа о военной операции против Ирана

По словам американского лидера, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. По данным агентства Reuters, удары наносятся как с воздуха, так и с моря.

ТАСС собрал основные заявления американского лидера.

  • Трамп подтвердил начало военной операции против Ирана.
  • По его словам, операция направлена на ядерную и ракетную программы исламской республики.
  • Он добавил, что целью операции является недопущение получения Тегераном ядерного оружия.
  • Трамп заявил, что США «сравняют с землей ракетную промышленность» Ирана.
  • Президент США сообщил о решимости уничтожить морские силы исламской республики.
  • США могут понести потери в ходе операции против Ирана, но делают все, чтобы их минимизировать, отметил Трамп.
  • Президент США призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что «бомбы будут падать везде».
  • Трамп, обращаясь к иранцам заявил, что операция США против Ирана — шанс, который выпадает раз в несколько поколений.
  • По его словам, у США «иссякло терпение» в вопросе переговоров с Ираном.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше