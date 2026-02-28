Право на отпуск остаётся полностью защищённым — эксперт о новой Конституции

Новая Конституция делает вашу защиту еще сильнее и надежнее. В проекте закреплено самое важное право каждого человека — право на отдых. В Конституции прописаны фундаментальные нормы, имеющие высшую юридическую силу, а конкретные условия, включая ежегодный оплачиваемый отпуск, это продолжительной и порядок оплаты труда за хлеб именно в Трудовом Кодексе. Работодатели не могут лишить работников оплачиваемого отпуска — это будет прямое нарушение закона, за которое они понесут ответственность.