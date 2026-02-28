Право на отпуск остаётся полностью защищённым — эксперт о новой Конституции

Почему из проекта новой Конституции был исключён термин «ежегодный отпуск» объяснили на республиканских дебатах по новой Конституции, передает BAQ.kz.
На этот вопрос ответил Асылбек Нуралин, член партии «Народная партия Казахстана». Он подчеркнул, что новая Конституция усиливает значение труда как высшей социальной ценности, а защита человека в его трудовой деятельности остаётся ключевой обязанностью государства. Право на достойный труд и заслуженный отдых полностью гарантировано.
Новая Конституция делает вашу защиту еще сильнее и надежнее. В проекте закреплено самое важное право каждого человека — право на отдых. В Конституции прописаны фундаментальные нормы, имеющие высшую юридическую силу, а конкретные условия, включая ежегодный оплачиваемый отпуск, это продолжительной и порядок оплаты труда за хлеб именно в Трудовом Кодексе. Работодатели не могут лишить работников оплачиваемого отпуска — это будет прямое нарушение закона, за которое они понесут ответственность.