Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США начали военную операцию против Ирана. Удары наносятся с воздуха и моря

США совместно с Израилем атаковали Иран. Изначально о нанесении «превентивного удара» объявило израильское минобороны, затем Дональд Трамп сообщил о начале масштабной операции против Исламской Республики. По данным Reuters, американские силы атакуют иранские объекты с моря и воздуха.

Источник: Газета.Ру

11:18 Посольство России в Иране пока не получало сведений о жертвах или пострадавших среди находящихся в стране россиян.

11:16 The Wall Street Journal сообщает, что США и Израиль планируют вести интенсивные атаки по Ирану несколько дней.

11:14 По данным ТАСС, население Израиля было предварительно оповещено о скорой угрозе ударов с предписанием перейти в укрытия.

11:12 Со стороны Ирана зафиксирован ответный запуск ракет, сообщает Армия обороны Израиля.

11:10 По данным Reuters, целями ударов на юге Тегерана были несколько иранских министерств. Дата атаки была определена несколько недель назад.

11:08 Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар по Ирану «превентивным» и ввел в стране чрезвычайное положение. Операция получила название «Щит Иегуды».

11:06 В Тегеране израильские ракеты попали по проспекту Данешгах, районам Джомхури и Пастур, сообщают иранские информагентства.

11:04 В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов, сообщают иранские информагентства. Помимо этого взрывы отмечены в Исфахане, Кередже, Куме Керманшахе и других городах.

11:02 Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы.

10:59 Трамп призвал иранских военных сложить оружие.

10:57 Президент США заявил, что «бомбы будут падать везде» и призвал иранцев оставаться в укрытии.

10:53 «Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», — заявил Трамп, пообещав также вывести из строя иранский флот.

10:50 США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. Незадолго до этого о нанесении превентивного удара по Ирану также сообщило израильское минобороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше