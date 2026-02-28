США начали военную операцию против Ирана. Удары наносятся с воздуха и моря

11:18 Посольство России в Иране пока не получало сведений о жертвах или пострадавших среди находящихся в стране россиян.
11:16 The Wall Street Journal сообщает, что США и Израиль планируют вести интенсивные атаки по Ирану несколько дней.
11:14 По данным ТАСС, население Израиля было предварительно оповещено о скорой угрозе ударов с предписанием перейти в укрытия.
11:12 Со стороны Ирана зафиксирован ответный запуск ракет, сообщает Армия обороны Израиля.
11:10 По данным Reuters, целями ударов на юге Тегерана были несколько иранских министерств. Дата атаки была определена несколько недель назад.
11:08 Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар по Ирану «превентивным» и ввел в стране чрезвычайное положение. Операция получила название «Щит Иегуды».
11:06 В Тегеране израильские ракеты попали по проспекту Данешгах, районам Джомхури и Пастур, сообщают иранские информагентства.
11:04 В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов, сообщают иранские информагентства. Помимо этого взрывы отмечены в Исфахане, Кередже, Куме Керманшахе и других городах.
11:02 Командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Иран ответит на атаку по своим территориям в ближайшие часы.
10:59 Трамп призвал иранских военных сложить оружие.
10:57 Президент США заявил, что «бомбы будут падать везде» и призвал иранцев оставаться в укрытии.
10:53 «Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена», — заявил Трамп, пообещав также вывести из строя иранский флот.
10:50 США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, действия Ирана несли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. Незадолго до этого о нанесении превентивного удара по Ирану также сообщило израильское минобороны.