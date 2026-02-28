Mehr сообщил, что президент Ирана не пострадал при атаке США и Израиля

Ранее агентство Reuters сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был перевезен в безопасное место.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Целью он назвал защиту американского народа. Израиль объявил о превентивном ударе по Ирану утром 28 февраля.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше