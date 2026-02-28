Ричмонд
Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле

В связи с напряженной ситуацией между Израилем и Ираном посольство Узбекистана вновь обратилось к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с предупреждением о возможном интенсивном ракетном обстреле по территории Израиля со стороны Ирана.

«Уважаемые граждане! В связи с текущей сложной военно-политической ситуацией сообщаем, что воздушное пространство Израиля временно закрыто», — говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности граждан республики призывают проявлять особое внимание к личной безопасности, без крайней необходимости не посещать дипломатическую миссию и другие места, не покидать укрытия во время ракетных обстрелов.

«В целях обеспечения вашей личной безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Посольства без крайней и неотложной необходимости. В любой момент могут начаться ракетные обстрелы, поэтому крайне важно оставаться в безопасных местах», — говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:

▪️ 03−672−2466,

▪️ 03−672−2371,

▪️ 03−758−5075,

▪️ 03−758−5076.

Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.

Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz

Узбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности и проявлять повышенную осторожность во время пребывания в стране.

«Настоятельно просим вас принять все возможные меры личной безопасности и строго следовать указаниям Командования тыла Израиля», — говорится в сообщении.

