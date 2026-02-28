Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с предупреждением о возможном интенсивном ракетном обстреле по территории Израиля со стороны Ирана.
«Уважаемые граждане! В связи с текущей сложной военно-политической ситуацией сообщаем, что воздушное пространство Израиля временно закрыто», — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности граждан республики призывают проявлять особое внимание к личной безопасности, без крайней необходимости не посещать дипломатическую миссию и другие места, не покидать укрытия во время ракетных обстрелов.
«В целях обеспечения вашей личной безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Посольства без крайней и неотложной необходимости. В любой момент могут начаться ракетные обстрелы, поэтому крайне важно оставаться в безопасных местах», — говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:
▪️ 03−672−2466,
▪️ 03−672−2371,
▪️ 03−758−5075,
▪️ 03−758−5076.
Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.
Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz
Узбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности и проявлять повышенную осторожность во время пребывания в стране.
«Настоятельно просим вас принять все возможные меры личной безопасности и строго следовать указаниям Командования тыла Израиля», — говорится в сообщении.