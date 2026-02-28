В Пакистане заявили, что Афганистан не сбил ни одного пакистанского самолета

«Утверждение о том, что пакистанский истребитель был сбит в Нангархаре, а его пилот захвачен, является ложным», — говорится в распространенном ведомством заявлении.
