Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пакистане заявили, что Афганистан не сбил ни одного пакистанского самолета

ИСЛАМАБАД, 28 февраля. /ТАСС/. Ни один пакистанский самолет не был сбит в ходе конфликта с Афганистаном. Об этом сообщило Министерство информации и телерадиовещания Пакистана.

Источник: AP 2024

«Утверждение о том, что пакистанский истребитель был сбит в Нангархаре, а его пилот захвачен, является ложным», — говорится в распространенном ведомством заявлении.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше