Иран запустил ракеты по Израилю

Министерство обороны Израиля сообщило о запуске ракет с территории Ирана. В городах звучат сирены предупреждения о воздушной атаке.

Источник: Reuters

Вскоре после утреннего удара Израиля и США иранские чиновники заявили Reuters, что Тегеран готовится к ответным действиям. По словам одного из спикеров, «ответ будет сокрушительным».

Израиль закрыл свое воздушное пространство. Также закрыто небо над Ираком.

По данным Reuters, Пентагон планирует наносить удары по Ирану в течение нескольких дней. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Также Вашингтон рассчитывает гарантировать безъядерный статус Ирана и свергнуть действующий режим.

