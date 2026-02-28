Иран запустил ракеты по Израилю

Вскоре после утреннего удара Израиля и США иранские чиновники заявили Reuters, что Тегеран готовится к ответным действиям. По словам одного из спикеров, «ответ будет сокрушительным».
Израиль закрыл свое воздушное пространство. Также закрыто небо над Ираком.
По данным Reuters, Пентагон планирует наносить удары по Ирану в течение нескольких дней. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности. Также Вашингтон рассчитывает гарантировать безъядерный статус Ирана и свергнуть действующий режим.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше