В Ростове учрежден почетный знак отличия «Мать героя», об этом стало известно из публикации пресс-службы Ростовской-на-Дону городской Думы.
Депутаты городской Думы единогласно утвердили новую награду — знак отличия «Мать героя». Им будут отмечать ростовчанок, чьи дети совершили героический подвиг, защищая Отечество, обеспечивая безопасность государства или спасая жизни людей в чрезвычайных ситуациях.
«Знак “Мать героя” — это признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество. Мы награждаем не просто за факт рождения, а за ту внутреннюю силу, что передаётся от матери к ребёнку и однажды проявляется в его подвиге», — подчеркнула Председатель городской Думы Лидия Новосельцева.
Также учреждены новые награды: памятный знак «195 лет Андрею Матвеевичу Байкову» и медаль имени Байкова. Решение приурочено к объявленному в городе году легендарного градоначальника.
Награды будут вручать гражданам и коллективам за выдающиеся достижения в экономике, культуре, благотворительности и общественной деятельности.
Соответствующие изменения уже внесены в решение «О почетном звании и наградах города Ростова-на-Дону» и вступают в силу с момента официального опубликования.