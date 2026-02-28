В Ростове учрежден почетный знак отличия «Мать героя»

«Знак “Мать героя” — это признание того, что материнский труд становится тем незримым фундаментом, на котором вырастает настоящее мужество. Мы награждаем не просто за факт рождения, а за ту внутреннюю силу, что передаётся от матери к ребёнку и однажды проявляется в его подвиге», — подчеркнула Председатель городской Думы Лидия Новосельцева.