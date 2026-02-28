Самолеты возвращают в Казахстан из-за событий в Иране

«Группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно. Безопасность — наш основной приоритет», — отметили в авиакомпании.