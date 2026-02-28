Самолеты возвращают в Казахстан из-за событий в Иране

Как сообщается в Telegram-канале Air Astana, 28 февраля в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и нестабильной ситуацией в регионе произошли следующие изменения.
Рейсы KC263 Алматы — Медина, KC897 Алматы — Дубай, KC653 Алматы — Доха, KC205 и КС207 Астана — Дубай возвращаются в аэропорты вылета.
KC899 Алматы — Дубай направлен в Дели, рейс FlyArystan FS7617 Актау — Дубай ушел на запасной аэродром. Остальные рейсы на Ближний Восток от 28 февраля отменены.
«Группа компаний Air Astana внимательно отслеживает ситуацию и решает вопросы вывоза пассажиров. Просим пассажиров проверять статус рейсов, так как ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения. Разрешено бесплатное перебронирование и возврат билетов в Джидду, Медину и Дубай по месту приобретения до 6 марта включительно. Безопасность — наш основной приоритет», — отметили в авиакомпании.