Трамп: операция США в Иране направлена против ядерной программы Тегерана

Утром в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также нанесла удары по Тегерану. Министр обороны страны Исраэль Кац объявил о превентивной атаке на Иран, после чего в еврейском государстве ввели режим чрезвычайного положения. По данным агентства FARS, несколько ракет упали рядом с Тегеранским университетом и в районе Республики в центре столицы, взрывы также звучали вблизи аэропорта. Позднее о взрывах сообщили из Исфахана, Кума, Кереджа, Керманшаха, а также из Тебриза и провинции Лурестан.