Дмитрий Демешин поручил оборудовать спортивный зал в детском интернате в Тополево

В учреждении проходят реабилитацию 112 воспитанников — дети с тяжелыми нарушениями в развитии до 18 лет, в том числе 79 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Глава региона осмотрел учебные классы, группы сопровождаемого проживания для мальчиков и девочек, пообщался с воспитанниками. Губернатор отметил высокий уровень организации пространства: в интернате создана современная предметно-развивающая среда, условия проживания максимально приближены к семейным. Ребята самостоятельно участвуют в планировании интерьера, меню и распорядка дня.
Исполняющая обязанности министра социальной защиты края Наталья Нелюбина доложила, что в прошлом году в спортзале учреждения проведен текущий ремонт, однако для полноценных занятий требуется современное оборудование.