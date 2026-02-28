Нетаньяху объявил об операции «Рычащий лев» против Ирана

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана. Семь ракет попали в район рядом с президентским дворцом и резиденцией верховного лидера республики Али Хаменеи. При этом сам Хаменеи, по данным источников, был переведен в безопасное место.