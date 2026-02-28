Нетаньяху объявил об операции «Рычащий лев» против Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Рычащий лев» против Ирана. Его заявление опубликовала пресс-служба израильского правительства.
«Предстоящие дни операции “Рычащий лев” потребуют от всех нас терпения и стойкости. Мы будем стоять вместе, бороться вместе и вместе обеспечим вечность Израиля», — подчеркнул он.
Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за «историческое лидерство» и подчеркнул, что нельзя позволить Тегерану вооружился ядерным оружием, «которое позволило бы ему угрожать всему человечеству». Вместе с этим израильский премьер добавил, что для жителей Ирана настало время «освободиться от ига тирании и построить свободную и миролюбивую» страну.
Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что целью операции является защита американского народа. «Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима», — сказал он. По его словам, операция направлена на ядерную и ракетную программы Ирана.
Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, а также в Исфахане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана. Семь ракет попали в район рядом с президентским дворцом и резиденцией верховного лидера республики Али Хаменеи. При этом сам Хаменеи, по данным источников, был переведен в безопасное место.