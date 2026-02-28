Ричмонд
За телят ответите головой: Лукашенко раскритиковал сельхозпредприятие

Глава государства во время посещения предприятия в Логойском районе назвал преступлением такое отношение к животным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике работу сельхозпредприятия «Нестановичи-Агро», которое посетил сегодня, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер ознакомился с тем, как на предприятии организован уход за скотом, в том числе осмотрел недавно построенный профилакторий для телят и одобрил этот проект.

Однако Лукашенко подверг жесткой критике то, как содержатся телята в групповых домиках. Президент взял вилы, отодвинул солому, под которой был слой снега и льда.

Драть их надо как сидорову козу. Что снег нельзя было убрать? За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы. Но такой бардак у нас везде — бездушное отношение к животине, которую мы выращиваем.

сказал Лукашенко

Он отметил, что такие условия для выращивания молодняка — это преступление. Дисциплина и порядок, подчеркнул президент, это основа любых процессов.

Глава государства поручил до 17 сентября реализовать намеченные в хозяйстве планы и взять местным властям контроль над их выполнением.

