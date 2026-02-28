Ричмонд
МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии

ТЕГЕРАН, 28 фев — РИА Новости. МИД Ирана официально обвинил США и Израиль в агрессии, заявив, что удары по иранским гражданским и военным объектам были нанесены во время дипломатического процесса.

Источник: РИА "Новости"

«Повторная военная агрессия США и сионистского режима произошла тогда, когда шел дипломатический процесс между Ираном и США», — говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что удары США и Израиля являются нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета и были нанесены по объектам гражданской и военной инфраструктуры страны.

