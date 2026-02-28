МИД Ирана обвинил США и Израиль в агрессии

«Повторная военная агрессия США и сионистского режима произошла тогда, когда шел дипломатический процесс между Ираном и США», — говорится в заявлении.
Ведомство отметило, что удары США и Израиля являются нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета и были нанесены по объектам гражданской и военной инфраструктуры страны.
