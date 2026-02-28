В Германии указали на смягчение риторики Мерца во время визита в Китай

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в материале.
Как отмечает издание, за несколько недель до поездки немецкий канцлер продемонстрировал целый ряд резких заявлений в адрес Китая, однако на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином вел диалог исключительно о сотрудничестве и важности поддержания хороших отношений.
Мерц также не стал поднимать привычную ему тему украинского конфликта и полностью поддержал точку зрения принимающей стороны о необходимости поиска путей для мирного урегулирования.
Канцлер ФРГ прибыл в Китай с официальным визитом 25 февраля, уточнила «Газета.Ru». Его сопровождала внушительная делегация из представителей бизнеса. Тогда же обнародовали совместное заявление Берлина и Пекина, в котором Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 26 февраля, в ходе брифинга прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес РФ, указав, что он цитирует французского писателя Астольфа де Кюстина, труды которого вдохновляли немецких нацистов, в том числе Йозефа Геббельса.