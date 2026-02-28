Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии указали на смягчение риторики Мерца во время визита в Китай

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время своего визита в КНР сильно смягчил свою радикальную риторику. Об этом 27 февраля сообщил журнал Der Spiegel.

Источник: AP 2024

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в материале.

Как отмечает издание, за несколько недель до поездки немецкий канцлер продемонстрировал целый ряд резких заявлений в адрес Китая, однако на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином вел диалог исключительно о сотрудничестве и важности поддержания хороших отношений.

Мерц также не стал поднимать привычную ему тему украинского конфликта и полностью поддержал точку зрения принимающей стороны о необходимости поиска путей для мирного урегулирования.

Канцлер ФРГ прибыл в Китай с официальным визитом 25 февраля, уточнила «Газета.Ru». Его сопровождала внушительная делегация из представителей бизнеса. Тогда же обнародовали совместное заявление Берлина и Пекина, в котором Германия подтвердила свою приверженность принципу «одного Китая».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 26 февраля, в ходе брифинга прокомментировала высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес РФ, указав, что он цитирует французского писателя Астольфа де Кюстина, труды которого вдохновляли немецких нацистов, в том числе Йозефа Геббельса.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше