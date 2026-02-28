Заявление Дональда Трампа о начале военной операции против Ирана. Видео

Также американский президент призвал жителей Ирана, когда удары по стране закончатся, свергнуть режим и «взять власть в свои руки». «Пришло время для всех слоев иранского народа — персов, курдов, азербайджанцев, белуджей и ахвазцев — сбросить иго тирании и установить свободный и мирный Иран», — сказал Трамп.