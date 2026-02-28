Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ объявила о наборе 70 тыс. резервистов на фоне ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о наборе в свои ряды 70 тыс. резервистов на фоне ударов по Ирану. Об этом 28 февраля сообщил портал Ynet.

Источник: AP 2024

«На фоне кампании, начавшейся против Ирана, армия [Израиля] призывает 70 тыс. резервистов», — указано в сообщении.

Тем временем мирные жители Израиля вынуждены оставаться в бомбоубежищах на фоне ракетных атак со стороны Ирана. На кадрах «Известий» видно, что в одном из таких убежищ люди играют в бильярд. В бомбоубежище Тель-Авива израильтяне поют песни и снимают видео, обстановка спокойная.

Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране утром 28 февраля. Операция была названа «Щит Иегуды». Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для всех типов судов. В Тегеране зафиксированы взрывы и перебои со связью.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, направленные в сторону страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) начал масштабную ответную операцию против Израиля.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше