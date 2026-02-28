ЦАХАЛ объявила о наборе 70 тыс. резервистов на фоне ударов по Ирану

«На фоне кампании, начавшейся против Ирана, армия [Израиля] призывает 70 тыс. резервистов», — указано в сообщении.
Тем временем мирные жители Израиля вынуждены оставаться в бомбоубежищах на фоне ракетных атак со стороны Ирана. На кадрах «Известий» видно, что в одном из таких убежищ люди играют в бильярд. В бомбоубежище Тель-Авива израильтяне поют песни и снимают видео, обстановка спокойная.
Израиль нанес превентивный удар по объектам в Иране утром 28 февраля. Операция была названа «Щит Иегуды». Иран полностью закрыл свое воздушное пространство для всех типов судов. В Тегеране зафиксированы взрывы и перебои со связью.
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заверил, что «позаботится о том, чтобы лишить Иран возможности получить ядерное оружие».
Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет с территории Ирана, направленные в сторону страны. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) начал масштабную ответную операцию против Израиля.