ЦАХАЛ объявила о наборе 70 тыс. резервистов на фоне ударов по Ирану

Тем временем мирные жители Израиля вынуждены оставаться в бомбоубежищах на фоне ракетных атак со стороны Ирана. На кадрах «Известий» видно, что в одном из таких убежищ люди играют в бильярд. В бомбоубежище Тель-Авива израильтяне поют песни и снимают видео, обстановка спокойная.