Евгений Люлин напомнил, какие законы вступят в силу в России 1 марта

- Вывески, надписи, указатели, таблички на магазинах и предприятиях общепита должны быть на русском языке. Больше никаких bar, café, open, close, exit. Названия жилых комплексов — тоже только на кириллице.
- Рекламу безалкогольных тоников и энергетиков запретят адресовать детям. Нельзя будет говорить, что внутри есть биодобавки и витамины. А вот о вреде чрезмерного потребления производитель будет обязан сообщить.
- Оплачивать жилье и коммунальные услуги за прошлый месяц придется не позднее 15 числа текущего месяца включительно, а не до 10-го как сейчас. Переносится и крайний срок предоставления платежных документов: с 1 числа месяца на 5-е.
- Если авиарейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир будет иметь право на полный возврат стоимости билета даже по невозвратному тарифу.
- Запрещается навязывать платные цифровые подписки на музыкальные платформы, видеосервисы
и т. п.Если человек предоставил свои реквизиты, а потом отказался от подписки, то автоматическое списание абонентской платы станет невозможным.
- С 1 марта в такси будет разрешено работать только автомобилям, полностью или частично произведенным в России.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области в своём телеграм-канале напомнил, какие законы вступают в силу в России 1 марта.