Посольство России призвало соотечественников покинуть Иран

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану «для устранения угроз» государству. Как сообщают зарубежные и федеральные СМИ, один из ударов, предположительно, пришелся по району рядом с офисами верховного лидера подвергнувшейся атакам страны. Есть информация, что под прицелом находились около 30 объектов, включая резиденцию президента и штаб-квартиру разведки.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что операция готовилась совместно с Израилем. Политик утверждает, что целью операции является защита американского народа через устранение «угрозы» от иранского правительства. США собираются уничтожить все иранские ракеты, а также ракетную промышленность и ВМС. Удар нанесен на фоне провала переговоров по ядерной программе Ирана. Западные страны опасаются, что Тегеран вплотную подошел к созданию ядерного оружия.
Между тем, Иран ранее предупреждал, что любое нападение будет рассматриваться как начало полномасштабной войны. Страна уже запустила десятки баллистических ракет в сторону оппонентов. Мировые СМИ пишут про взрывы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии. Известно также, что Иран атакует американские объекты в Иордании.
В связи со сложившейся ситуацией посольство России призвало соотечественников покинуть по возможности Иран.
Помимо Израиля и Ирана, воздушное пространство закрыто в Катаре, Бахрейне, Сирии, Ираке и Арабских Эмиратах. Российские журналисты сообщают о задержке рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в ОАЭ. Из-за закрытия воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание ряда направлений. Самолёты будут следовать в обход Ирана по альтернативным маршрутам.
Между тем, эскалация на Ближнем Востоке не угрожает безопасности туристов в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Что касается Израиля и Ирана, информация об организованных туристах уточняется. Однако с учетом действующего запрета минэкономразвития на продажу турпродукта в эти страны, туристов, купивших пакетные туры, там нет, отметил эксперт.
В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД России по ситуации, сообщила Мария Захарова ТАСС.