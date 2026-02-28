Посольство России призвало соотечественников покинуть Иран

Между тем, эскалация на Ближнем Востоке не угрожает безопасности туристов в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Что касается Израиля и Ирана, информация об организованных туристах уточняется. Однако с учетом действующего запрета минэкономразвития на продажу турпродукта в эти страны, туристов, купивших пакетные туры, там нет, отметил эксперт.