Состоялась встреча губернатора с послом Бангладеш Мд Назрулом Исламом

На рабочей встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово‑экономической и образовательной сферах.
Экспорт донской пшеницы, масла и чечевицы. Партнеры заинтересованы в инвестициях в наше сельское хозяйство и создании тепличных хозяйств. Поручил профильным министерствам наладить прямые контакты бизнеса.
Число студентов из Бангладеш в регионе за год выросло почти втрое (до 266 человек). Будем расширять совместные программы подготовки инженерных кадров и научные проекты.
«Это взаимовыгодное партнёрство: ростовские студенты получают доступ к международному опыту, а вузы — возможность развивать совместные программы и научные проекты», — отметил губернатор.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше