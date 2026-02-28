Ричмонд
Состоялась встреча губернатора с послом Бангладеш Мд Назрулом Исламом

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Юрия Слюсаря.

Источник: Правительство Ростовской области

На рабочей встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в торгово‑экономической и образовательной сферах.

Экспорт донской пшеницы, масла и чечевицы. Партнеры заинтересованы в инвестициях в наше сельское хозяйство и создании тепличных хозяйств. Поручил профильным министерствам наладить прямые контакты бизнеса.

Число студентов из Бангладеш в регионе за год выросло почти втрое (до 266 человек). Будем расширять совместные программы подготовки инженерных кадров и научные проекты.

«Это взаимовыгодное партнёрство: ростовские студенты получают доступ к международному опыту, а вузы — возможность развивать совместные программы и научные проекты», — отметил губернатор.

