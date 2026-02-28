Хоценко дал поручение по ямочному ремонту в Омске

Ямочный ремонт в Омске и других муниципалитетах области необходимо начинать при первой же возможности. Такое поручение ответственным лицам дал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Об этом в субботу, 28 февраля 2026 года, сообщили в правительстве региона.
«Виталий Хоценко отметил необходимость заблаговременной подготовки к сезону ямочного ремонта. Министерству транспорта региона, дорожно-ремонтным службам и главам муниципалитетов в рамках их полномочий по областным и местным дорогам поручено готовить технику, запускать подготовку асфальтобетонных заводов и формировать задания для ДРСУ. Как только погодные условия позволят, работы должны начаться без задержек», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Такие же задачи поставлены перед ответственными службами города Омска, включая УДХБ. С наступлением устойчивых положительных температур муниципалитетам предстоит одновременно приступить к ремонту дорожного покрытия, комплексной уборке территорий и проведению субботников.
Отметим, по наблюдениям «СуперОмска», в городе уже начался ямочный ремонт. Так 25 февраля залатали ямы на Фрунзенском мосту. Для работы использовали специальную асфальтовую смесь в мешках, пригодную для укладки при отрицательных температурах.