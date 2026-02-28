Хоценко дал поручение по ямочному ремонту в Омске

«Виталий Хоценко отметил необходимость заблаговременной подготовки к сезону ямочного ремонта. Министерству транспорта региона, дорожно-ремонтным службам и главам муниципалитетов в рамках их полномочий по областным и местным дорогам поручено готовить технику, запускать подготовку асфальтобетонных заводов и формировать задания для ДРСУ. Как только погодные условия позволят, работы должны начаться без задержек», — сообщили в пресс-службе областного правительства.